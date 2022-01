Cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos em Goiânia

Morreu nesta quarta-feira (29), aos 28 anos, o cantor sertanejo Maurílio, segunda voz da dupla com Luiza. Ele estava internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal na gravação de um DVD.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30", informou a assessoria do cantor, em nota enviada a reportagem.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Após a internação, o artista foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e se recuperava nas últimas duas semanas. Maurílio chegou até mesmo a ser transferido de hospital cinco dias depois da internação, mas nas últimas 24 horas houve piora no quadro.





Segundo o médico Wandervan Azevedo, que estava acompanhando de perto a situação do artista, uma infecção no pulmão obrigou a equipe a voltar a administrar antibióticos que tinham sido suspensos. Com a piora, o cantor não resistiu.





Quem era Maurílio?

Continua depois da publicidade





Maurílio Delmont Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão, em 15 de fevereiro de 1993. Foi na mesma cidade que ele conheceu Luíza, com quem viria a formar a dupla sertaneja que o tornou conhecido em todo o Brasil.





A cantora mineira foi passar férias no Maranhão e assim conheceu Maurílio. Segunda voz da dupla, eles cantaram juntos pela primeira vez em uma festa de uma amiga de Luíza.





"Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo!"





Antes de formar uma dupla oficialmente com Luíza, Maurilio chegou a cursar Ciências Contábeis. Mas, após formar a dupla, eles logo passaram a cantar juntos em bares da região sudeste maranhense e a música ficou em primeiro plano.





Sucesso com "S de Saudade"





O primeiro disco -"Luiza e Maurílio Ao Vivo"- foi lançado em 2017. No ano seguinte eles gravaram "Ao Vivo em Imperatriz", celebrando a cidade onde Maurílio nasceu e onde se conheceram. O disco "Segunda Dose" saiu em 2019, e "Ensaio Acústico 2", em 2020.





O último lançamento da dupla foi a música "Não Dá Pra Continuar" " em parceria com João Bosco e Vinícius. Neste ano eles também lançaram uma parceria com o pagodeiro Dilsinho chamada "Para Em Mim de Novo".





O grande hit que revelou Luíza e Maurílio para todo o Brasil foi "S de Saudade", lançado como single com Zé Neto e Cristiano em outubro de 2019.





No mesmo ano, eles gravaram com a rainha da sofrência Marília Mendonça a música "Furando o Sinal", com Jorge (da dupla Jorge e Mateus) a música "Nêga", com Gabriel Diniz a música "Beijinho de Brincadeira" e com Alcione "Vai Desapegando".





A voz de Luíza é bastante comparada com a da Marrom, o que levou a sambista a se aproximar da dupla sertaneja.





Além da proximidade com o Maranhão, terra Natal de Maurílio e Alcione.





Do Maranhão para o Brasil





Filho de Odaisa Delmonte, Maurílio costumava falar da saudade que tinha da mãe, já que com a carreira no sertanejo ele acabou se mudando para Goiânia. Além da música, Maurílio também era apaixonado por ciclismo e desenvolveu mais o hobby ao longo da pandemia, enquanto os shows estavam parados.





Em novembro de 2020 ele registrou sua primeira trilha de bicicleta e agradeceu à equipe que o acompanhou na aventura.





Maurílio não deixa filhos, mas namorava a médica veterinária Luana Ramos. Eles começaram o relacionamento em 2009, quando o cantor tinha apenas 16 anos, e já se consideravam casados.