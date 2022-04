Britney Spears anuncia gravidez de terceiro filho

Britney Spears, 40, anunciou nesta segunda-feira (11) que está grávida do noivo Sam Asghari, 28. "Perdi tanto peso para ir na minha viagem a Maui só para ganhar de volta... Pensei 'Nossa … o que aconteceu com meu estômago ???' Meu marido disse 'Você está grávida de comida, boba !!!' Então fiz um teste de gravidez… e uhhhhh bem… estou esperando um bebê..." começa o texto publicado por Britney em seu Instagram.



"Obviamente não vou sair tanto porque os paparazzi estão recebendo o dinheiro deles para tirar fotos minhas, como eles infelizmente já têm… É difícil porque quando eu engravidei, tive depressão perinatal… devo dizer que é horrível... as mulheres não falavam disso naquela época… algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher reclamasse assim com um bebê dentro dela … mas agora as mulheres falam sobre todos os dias... graças a Jesus, não temos que manter essa dor um segredo reservado... Dessa vez vou fazer ioga todos os dias !!! Espalhando muita alegria e amor", conclui.

O desejo de ter outro filho foi declarado por Britney no emblemático depoimento que a cantora deu no caso de sua tutela, em junho de 2021. Ela chegou a dizer que era impedida por seu pai, Jamie Spears, de se casar e ter outros filhos. Após 13 anos com a vida e finanças controladas por ele, Britney conseguiu se livrar da tutela em novembro do ano passado.





Este é o terceiro filho da cantora, o primeiro com o atual noivo. Seus filhos Sean e Jayden, de 16 e 15 anos, respectivamente, são frutos do casamento com Kevin Federline.