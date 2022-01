Boris Casoy substitui Alexandre Garcia em quadro na CNN Brasil

A CNN Brasil contratou Boris Casoy, 80, como novo comentarista do canal. A partir de 10 de janeiro, o jornalista será um dos debatedores do quadro "Liberdade de Opinião", dentro do telejornal matutino "CNN Novo Dia".

Nesse quadro, dois comentaristas apresentam suas opiniões divergentes em relação a um mesmo tema.

Casoy ocupará o posto que pertencia a Alexandre Garcia, jornalista demitido pela CNN em setembro por seus comentários contra a ciência, como a defesa do "kit covid", tratamento precoce contra a Covid-19 que não tem eficácia comprovada.





A CNN Brasil diz que Casoy não é substituto de Garcia, apesar de assumir o mesmo trabalho do colega. "A CNN considera somente um nome forte e importante para o quadro da CNN, se encaixando muito bem no perfil", diz o canal por meio de sua assessoria de imprensa.