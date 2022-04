Arthur Aguiar volta à casa após 36 horas no Quarto Secreto

Momentos antes da volta, de forma a maquiar o retorno, os brothers ganharam ovos de páscoa em uma ação de merchandising de uma marca anuncante. Arthur voltou com outra cesta de ovos e a fantasia provocou um grito em Natália, que se assustou com o coelho.

Arthur Aguiar retornou à casa do Big Brother Brasil 22 às 13h desta quinta-feira (7), vestido de coelho. O brother permaneceu em um quarto secreto desde o paredão falso da última terça-feira (5). Ele foi recebido com grande êxtase por Paulo André, que festejou rever o amigo e chegou a chorar, e deixou ressabiadas Natália e Linn da Quebrada

Com uma eliminação “fake” a um mês do término da atual edição, a produção do BBB 22 criou “poderes” para o quarto secreto. Arthur teve a possibilidade de cortar água, prender os outros competidores dentro da casa ou na área externa ou mesmo acordar todo mundo – o que ele fez na manhã pós-festa desta quinta.

