Apresentando cardápio totalmente vegano, Isabella vence oitava edição do MasterChef

Isabella Scherer, 25, venceu a oitava edição do Masterchef Brasil (Band) com um cardápio totalmente vegano (sem derivados animais), na noite desta terça-feira (14). Ele disputou o troféu de melhor cozinheira do Brasil com Eduardo e Kelyn, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A vencedora disse que está muito grata por tudo o que viveu no reality culinário e sai do programa outra Isabella como ser humano e cozinheira. "Acho que não passa nada na minha cabeça agora, só muita gratidão. Tudo que vivi nessa edição como cozinheira, como ser humano.... É um sonho", disse ela.

A escolha de um cardápio totalmente vegano foi considerado arriscado pelos jurados, mas Isabella afirmou que sempre admirou esse tipo de culinária, apesar de não seguir a dieta. "Não tenho pretensão de ser, mas admiro. Acho que as pessoas da gastronomia não levam muito a sério", afirmou.





Após receber o prêmio e comemorar com a mãe e o padrasto, Isabella conversou com o repórter do Jornal da Band e avaliou como estável sua trajetória no programa. "Nunca tive um destaque negativo [na competição] então acho que consegui me manter bem estável na competição."





O pai de Isabella, o ex-atleta brasileiro de natação Fernando Scherer, o Xuxa, 47, não compareceu a final, mas comemorou muito nas redes sociais. "É campeã, meu amor, é campeã", gritava em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Isabella, que também é atriz, tendo participado de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017-2018), já era considerada a favorita a levar os R$ 300 mil do programa. "Ela é diferenciada, uma pessoa criativa nas provas. Fiquei surpreso com os pratos que ela criou", disse o chef Henrique Fogaça à Folha de S.Paulo antes da final.





A campeã conta que arrisca na cozinha desde os 16 anos, mas foi aos 20, após um relacionamento abusivo, que se debruçou de fato no estudo da culinária. Assistir a vídeos gastronômicos e entender mais sobre o assunto eram uma distração. "A gastronomia virou minha melhor amiga", disse ela também ao F5.





Antes da final, Isabella torcia por uma vaguinha em um restaurante, principalmente no da chef e jurada Helena Rizzo. "Quero muito ter a oportunidade de trabalhar com algum deles [dos jurados], principalmente com a Helena. Quero ter minha primeira experiência em um restaurante comandado por uma chef mulher."





Prova





Na final, os participantes tiveram que preparar um menu de três passos: entrada, prato principal e sobremesa. Isabella elegeu um cardápio vegano (sem derivados de animais), Edu se inspirou em chefes franceses e Kelyn valorizou os sabores regionais.





Antes de iniciar a competição, os participantes puderam escolher uma vantagem no jogo. Isabella, que ganhou a última prova, escolheu primeiro e ficou com uma ida extra ao mercado. Edu ficou com a vantagem de fazer uma pergunta aos chefs e para Kelyn sobrou escolher a ordem de degustação. A vencedora e Edu não usaram as vantagens.





Para a entrada, Isa fez uma salada refrescante com abacate, azedinha, melão, pepino e uma granita de tomate. Ela admitiu que se arriscou ao escolher um cardápio vegano. "Faltou um pouco de acidez [na entrada]", avaliou Helena Rizzo. Érick Jacquin disse que ela o surpreendeu com a entrada: "Gostei muito". Enquanto Henrique Fogaça elogiou: "[Entrada] com criatividade e coerência."





No prato principal, Isabella investiu em um nhoque de mandioquinha no caldo de tucupi com cogumelo e trufa. Durante a montagem do prato, os jurados pediram para ela caprichar na trufa. "Estou confiante, eu sei que entreguei 100% do que eu sou [neste prato]", disse.





"Só de olhar esse prato é uma poesia. Tudo se harmoniza, realmente você fez um prato excepcional", elogiou Jacquin. Helena Rizzo falou que come carne, mas com o prato feito por Isabella ela passaria totalmente sem proteína. "O cogumelo lembra uma textura de carne", disse a jurada.





Na sobremesa, ela fez um sorbet de cupuaçu com cuscuz de tapioca, espuma de cumaru e raspas de coco. Para Fogaça, a participante fechou o cardápio com chave de ouro. "Gostei muito da sua sobremesa, você teve uma coerência muito grande do prato principal a sobremesa", disse.