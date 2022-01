Após prisão, Ávine Vinny pede que fãs não ataquem ex

Após deixar a prisão, o cantor Ávine Vinny, 32, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que seu público não ataque a mãe de sua filha, Laís Holanda, que o denunciou por suspeita de ameaça. Ele assumiu que errou e pediu perdão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe da minha filha e nessa discussão eu acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia. Ela procurou ajuda, procurou os direitos dela, mas agora está tudo esclarecido. Peço a vocês que respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada", começou.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em outro trecho do vídeo, diz que a briga não teve motivação por dinheiro ou fama e que respeita os oito anos de história que teve com Laís. "A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes, não foi porque eu queria ver minha filha e ela não deixou ou porque ela estava procurando fama ou dinheiro. Orem por mim, orem por ela e peço perdão. Estou em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo", finalizou.





O cantor foi solto no início da tarde desta terça (14) após audiência de custódia realizada na 17ª Vara Criminal de Fortaleza. O artista havia sido preso na tarde de segunda (13) em flagrante por suspeita de ameaça a ex-mulher, com quem teve um relacionamento de oito anos e tem uma filha.





Ele passou a noite detido e vai responder ao processo em liberdade. Não foi determinado uso de tornozeleira eletrônica nem pagamento de fiança.

Continua depois da publicidade





Segundo a assessoria do cantor, a mulher retirou a queixa. "Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor", disse ele, de acordo com nota enviada pela assessoria.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na tarde de segunda (13), a ex-mulher de Ávine foi até a delegacia para denunciar a ameaça. Enquanto o boletim de ocorrência estava sendo registrado, ela recebeu outras mensagens do cantor "com novas ameaças".





"Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à justiça", informou a Secretaria.





Carreira





Ao lado de Matheus Fernandes, Ávine estourou nacionalmente com "Coração Cachorro", que foi alvo polêmica. Isso porque, o forró usa em um trecho a melodia da canção "Same Mistake", lançada por James Blunt em 2007.





No final de outubro, o artista britânico publicou um vídeo no TikTok cantando a sua música, quando é interrompido no refrão pelos brasileiros. Ele, então, elogia o sucesso do forró e faz até uma dancinha ao som do refrão "late coração".





Na legenda do vídeo, o cantor parabenizou a dupla pelo hit e escreveu que iria cobrar pelos direitos autorais. "Parabéns pelo nº 1, pessoal! Vou mandar os meus dados bancários em breve."





O que parecia brincadeira, porém, era verdade. Blunt de fato reivindicou parte da autoria de "Coração Cachorro", o que foi acordado em novembro, de forma extrajudicial.





Os seis compositores da música -Daniel dos Versos, Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena e Felipe Love- aceitaram ceder 20% da autoria da canção para Blunt. Segundo a Universal Music Publishing Brasil, o acordo com o cantor britânico foi feito de forma amigável.