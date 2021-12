Após ganhar nova chance em repescagem, Tiago é eliminado do MasterChef Brasil

Após ser eliminado no sexto episódio e voltar ao MasterChef Brasil (Band) na repescagem, Tiago foi eliminado novamente do programa nesta terça-feira (30) após prova de gastronomia molecular.

No "cardápio", teve bronca do chef Erick Jacquin ao comunicólogo. "É filme de terror? Eu imaginava um picadinho, mas o que é esse negócio? É Chernobyl?", perguntou o jurado.

Tiago admitiu a falha e acredita que com mais calma não teria passado pela situação. Para o futuro, ele quer aproveitar a exposição conquistada no reality para produzir conteúdo sobre gastronomia e ter a própria cozinha.





Além dele, Kelyn, Isabella e Daphne participaram da prova de eliminação. Eles tiveram uma aula sobre técnicas moleculares com a chef Angélica Vitali antes de prepararem as receitas.





Daphne venceu a prova ao servir um purê de maçã com gelificação de infusão de erva-doce e mel.

Segundo a chef Angélica, a gastronomia molecular é "a ciência que estuda os alimentos e desenvolve técnicas que alteram a textura dos alimentos."





O 22º episódio do MasterChef Brasil contou com a presença de convidados famosos que levaram doces regionais para a cozinha e desafiaram os participantes a reproduzir as receitas.





Os convidados eram os artistas Falcão, Dinho Ouro Preto, Lorena Simpson, Negra Li e Wanessa.





Eduardo preparou uma torta de chocolate com castanhas e bacuri e venceu a prova de confeitaria brasileira.

O programa tem apresentação de Ana Paula Padrão, com júri formado por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.