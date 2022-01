Anitta é cortada de foto com artistas americanas e fãs reclamam

Os fãs de Anitta, 28, não gostaram nada da foto que a cantora americana Tinashe, 28, escolheu para abrir um álbum sobre o evento da revista Variety que reuniu a nata da indústria musical durante o último final de semana em Los Angeles. Isso porque a brasileira foi removida digitalmente da imagem.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Originalmente, a foto mostrava, da esquerda para a direita, as cantoras Chlöe Bailey, Anitta, Normani e Tinashe. Porém, uma internauta achou que a brasileira estava sobrando e resolveu alterar a imagem. "Preciso fazer algo rápido", brincou na legenda ao republicar a foto.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Tinhashe curtiu tanto a montagem que resolveu publicá-la também. Vale dizer que a foto original, com Anitta, também foi publicada. Porém, ela aparece por último no álbum de fotos, atrás de outras duas imagens.





Foi o suficiente para os fãs da brasileira se sentirem incomodados. "Por que vocês removeram justo a maior cantora?", reclamou um deles, mostrando com dados do Spotify que Anitta é mais ouvida que as colegas.

Sobrou também, claro, para a internauta que fez a edição da imagem. "Tinha que ser fã da Normani fazendo isso. Eles odeiam a Anitta, não sei o motivo", afirmou um internauta. "Isso não foi xenofobia?", questionou outro, observando que a brasileira era a única não americana da imagem.