Entidades de classe de Londrina reforçam vozes contra o STF

Com expectativa de refletir a polarização política que tomou conta do país desde as eleições de 2018, o feriado do Dia da Independência, nesta terça, 7 de setembro, será marcado por manifestações em várias capitais e cidades de grande e médio porte. Em Londrina, os atos convocados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganharam a adesão de oito entidades de classe da região, mas elas dizem que não têm como pauta uma agenda pró-governo. O documento é assinado por Sociedade Rural do Paraná (SRP), Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Secovi, Sinduscon Norte, Sindimetal, Ceal (Clube de Arquitetura e Engenharia), Aepic (Associação das Empresas da Cidade Industrial de Cambé) e o Sincovave (Sindicato do Comércio Varejista de Veículos).



Veja o que dizem na FOLHA

Continua depois da publicidade