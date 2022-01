UEL retoma formaturas presenciais nesta terça-feira

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai realizar a primeira formatura presencial desde o início da pandemia nesta terça-feira (21). O evento estava suspenso desde março de 2020.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A cerimônia de colação de grau ocorrerá a partir das 11h, no anfiteatro Cyro Grossi, no CCB (Centro de Ciências Biológicas), no campus universitário.





Ao todo, 90 estudantes dos cursos de Medicina, Engenharia Civil, Fisioterapia, Pedagogia, Serviço Social e Educação Física irão colar grau. A cerimônia será presidida pelo reitor, Sérgio Carvalho, e acompanhada por membros do Conselho Universitário, Diretores de Centro e diretores de Prograd (Pró-reitoria de Graduação).

Continua depois da publicidade

Todas as medidas sanitárias contra a Covid-19 serão respeitadas, garantindo a segurança de todos os presentes.





Diferente dos anos anteriores, a cerimônia será rápida, tendo apenas o juramento, outorga de grau, saudação do reitor e a entrega dos certificados de conclusão de curso.





A cerimônia atende a pedidos de alunos que precisaram antecipar a formatura, prevista para fevereiro de 2022, por razões profissionais ou acadêmicas, como seleção para os programas de pós-graduação.