UEM prorroga matrículas de calouros aprovados via PAS

Devido a instabilidades no site da UEM (Universidade Estadual de Maringá), as matrículas de calouros (que foram aprovados via PAS (Processo de Avaliação Seriada), vestibular e vestibular para PCD (Pessoas Com Deficiência) foram inicialmente prorrogadas por mais um dia útil. Ou seja: agora vão até 29 de abril, com envio on-line de documentação até 1° de maio.





O link de matrícula está ativo desde quando o procedimento começou (às 14h de hoje, 25 de abril). Também é possível efetuar a matrícula no aplicativo para smartphone "App Vestibular UEM".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Fonte: Nota divulgada pela UEM (Universidade Estadual de Maringá) na última segunda-feira (25).