Vestibular da UEM para pessoas com deficiência e prova do PAS serão neste domingo

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), por meio da Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU), aplicará as provas neste domingo (27), no período da tarde, para o Processo de Avaliação Seriada da UEM (PAS/2021) e para o 1º Vestibular para Pessoas com Deficiência (PCD/2022). O acesso às salas estará disponível a partir das 13h às 13h50. O término das provas dos dois concursos será às 19h.

A aplicação das provas acontece nas seguintes cidades: Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná.

Estão inscritas 23.916 para o Processo de Avaliação Seriada da UEM (PAS/2021). De acordo com a CVU, no total foram homologadas para o PAS 11.342 inscrições na etapa 1; 6.880 inscrições na etapa 2; e 5.626 inscrições na etapa 3.





Por meio do exame PCD serão ofertadas 189 vagas suplementares para ingresso no ano letivo de 2022. Foram registrados 68 candidatos.





O vestibular cumpre a Lei Estadual 20.443/20 e a Resolução 41/21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP), que garantem o ingresso desse público nas instituições estaduais de educação superior e de ensino técnico. No caso da UEM, as oportunidades abrangem mais de 70 cursos presenciais de graduação.

Para organização, fiscalização, segurança e aplicação das provas dos dois concursos vestibulares (PAS e PCD) estão envolvidas 2.130 pessoas.



Para evitar aglomerações e seguir os protocolos de biossegurança devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) orienta aos candidatos a chegarem com pelo menos uma hora de antecedência ao local de prova.





Além de outras recomendações do protocolo de biossegurança estão elencadas para a realização dos vestibulares da UEM (Edital 006/2022-CVU/UEM) o distanciamento adequado de um metro em frente ao portão de acesso ao local de aplicação da prova, na entrada das salas de prova, nos banheiros e entre os candidatos e membros da equipe de fiscalização. O aluno que deseja fazer a prova deverá apresentar seu documento de identificação ao fiscal. Ele poderá portar seu próprio frasco de álcool 70% em gel.

Não será permitido o empréstimo de qualquer material e cada candidato deve levar uma ou mais caneta(s) de tinta cor azul-escuro, de corpo transparente.









SERVIÇO – A publicação dos locais de provas para os dois concursos (PAS/2021 e PCD/2022) estão no Menu do Candidato e podem ser acessadas por meio do site ou via telefone da CVU (44) 3011-4450.

O gabarito provisório será divulgado às 15h, em 28 de março no site. O resultado do concurso Vestibular PCD será divulgado em 20 de abril, junto com a etapa 3 do PAS. Já os resultados das etapas 1 e 2 estarão disponíveis em 20 de maio, no site da CVU.