UEM recebe doações para banco de dentes; saiba como colaborar

Criado em dezembro de 2009, o BDH (Banco de Dente Humano) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) é de suma importância para o ensino dos discentes do DOD (Departamento de Odontologia). Na UEM, cerca de 500 dentes fazem parte do acervo do BDH e as doações podem ser realizadas diretamente na clínica odontológica.

Considerado um órgão, o dente tem características específicas, por isso é insubstituível para realização de pesquisas e estudos. “Por ser um órgão, a doação de dentes ao BDH é regulamentada sendo necessário, o doador assinar um termo de doação e consentimento”, explica a coordenadora do BDH, Gabriela Cristina Santin.

Atualmente o BDH está tramitando um processo para cadastramento na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para se tornar um Biobanco e expandir suas atividades, e até mesmo fornecer material a outras Instituições de Ensino.







Com este credenciamento os pesquisadores poderão utilizar os dentes disponíveis no BDH para desenvolver pesquisas, tratamentos alternativos e curas para diversas doenças.





Pessoas interessadas em contribuir, podem realizar a doação no DOD - na avenida Madacarú, número 1.550, Centro de Maringá - de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Os dentes devem estar imersos em água e o doador deve apresentar documento de identidade para assinatura do termo de doação e consentimento.