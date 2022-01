Tendência de vendas e-commerce para 2022 é tema de curso gratuito

Um bootcamp focado em e-commerce, idealizado pela empresa de automação de marketing E-goi, está com inscrições abertas na página do evento. O curso on-line e gratuito visa ensinar aos empreendedores os caminhos para desenvolver campanhas completas de marketing digital que direcionará as vendas em plataformas e-commerce.

Além disso, o objetivo dos idealizadores é guiar os gestores de ecommerce, profissionais de marketing, agências e outros empreendedores digitais a criar uma estratégia sólida e completa baseada nas tendências para 2022.

“Os desafios trazidos pela pandemia nos levam a criar oportunidades de empoderamento e capacitação dos diferentes empreendedores digitais. O salto digital que foi dado não pode ser recuado. Por isso, estamos com essa oportunidade para ajudar as empresas a ampliarem suas presenças digitais, acompanhar a jornada do seu consumidor, fidelizá-lo, e conquistar um desempenho espetacular no próximo ano”, explica o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana.





As aulas estão disponíveis para o público e são segmentadas em seis módulos: Presença Digital; Máquina de Geração de Leads; Criar uma loja on-line; Campanhas Performance; Automação e Nutrição de Leads; e Otimização de plataformas E-commerce.





O curso envolve além dos especialistas em marketing digital da E-goi, profissionais de empresas como JivoChat e Lemoon Agency, que são apoiadoras do Bootcamp, e o influenciador digital Luciano Larrossa. As pessoas que se inscreverem, além do curso completo, também terão acesso ao calendário de marketing 2022, glossário de marketing e ao cronograma editorial para potencializar as estratégias de comunicação.