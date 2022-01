Projeto Poesia Voando recebe inscrições de autores londrinenses

Com o objetivo de incentivar a produção literária de autores londrinenses, o projeto Poesia Voando está com inscrições abertas até o dia 21 de dezembro. Cada participante poderá enviar até dois poemas autorais, em língua portuguesa, e sem a obrigação de serem inéditos. O tema abordado deverá ser a solidão e o isolamento durante a pandemia de Covid-19, assim como seu reflexo nas relações e ambientes familiares, profissionais, amorosos e sociais

Os interessados devem enviar um formulário com o poema em anexo para o e-mail poesiavoando@gmail.com, e o resultado será divulgado no dia 30 de dezembro. As inscrições são gratuitas. A ação selecionará quatro poemas, que serão transformados em vídeos, com tratamento musical e acrescidos de imagens. Os autores escolhidos serão informados através do endereço de e-mail declarado na inscrição. A iniciativa é promovida pela editora Atrito Arte e conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

“O projeto vai apresentar interpretações com contornos semióticos das poesias, aliados à tecnologia virtual que, aliás, foi extremamente utilizada no auge da pandemia da Covid-19. A proposta é suscitar o diálogo refinado entre palavras, música e cinema”, destacou o proponente do Poesia Voando, Antônio Mariano Júnior.





A iniciativa conta com a participação do músico e compositor Eduardo Benvenhu, e dos cineastas Carlos Fofaun Fortes e Yan Maran. A produção é de Beatriz Vianna Boselli, Fernanda de Abreu e Josi Monte.