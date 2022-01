Podcast da FOLHA discute livros cobrados no vestibular da UEL

Do clássico ao moderno. Do real ao imaginário. Da poesia ao romance. Essas são algumas das características que permeiam as dez obras obrigatórias da próxima edição do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Para conhecer um pouco mais e entender cada uma delas, a FOLHA criou o Clube de Leitura Vestibular UEL, podcast apresentado pelas jornalistas Lais Taine e Patrícia Maria Alves, que conversam com diferentes intelectuais da literatura.



A prova da UEL será realizada no primeiro domingo de março de 2022. Assim como em 2021, devido à pandemia da Covid-19, o vestibular será em fase única dividido em duas partes: prova de conhecimentos e redação.





Na prova de conhecimentos gerais serão 50 questões de múltipla escolha, dessas 10 estão destinadas à Língua Portuguesa e Literaturas.







Confira abaixo um pequeno resumo de cada obra exigida pela UEL aos vestibulandos e acesse ao podcast por meio dos links que também estão na sequência.

1 - Amor de perdição:





Um clássico escrito em 1861 pelo autor português Camilo Castelo Branco, “Amor de Perdição” situa-se na segunda fase do Romantismo. Com enredo similar ao de Romeu e Julieta, o romance conta a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens que se apaixonam, mas são impedidos de viver esse amor, justamente porque são de famílias inimigas.





O casal mantém sua relação amorosa pelas janelas de seus quartos e, também, trocando cartas um com o outro, com ajuda de Marina, uma jovem apaixonada por Simão que, ao perceber que não terá seu amor correspondido, passa a servir o seu amado. Assim como no romance de Shakespeare, “Amor de Perdição” termina de forma trágica. Descubra mais sobre o livro com a professora do departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL Ellen Dias, junto com as jornalistas Lais Taine e Patrícia Maria Alves no episódio do Clube de Leitura do Vestibular da UEL.







