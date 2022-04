Vinte e dois estudantes atingem pontuação máxima na redação do Enem 2021

Em todo país, 22 estudantes atingiram a pontuação máxima na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Neste domingo (10), os espelhos dos textos, com correções detalhadas, foram disponibilizados na página do participante.

O tema na redação do Enem 2021 na aplicação regular foi Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil. Já na reaplicação, o tema escolhido foi Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil.

Para a correção, a banca, composta por pelo menos dois corretores por texto, adota os seguintes critérios: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.





Há, ainda, outros cinco critérios que fazem com que a nota da redação seja zerada, são eles: fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.





Nesta edição, o número de redações que atingiram a nota mil foi inferior ao concurso de 2020, quando 28 estudantes tiraram a nota máxima. A correção da redação do Enem é divulgada apenas para fins pedagógicos, para que os estudantes saibam qual a pontuação alcançada em cada uma das competências avaliadas. Não é possível interpor recurso.

