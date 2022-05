Victor Godoy, ministro da Educação, é efetivado

O ministro da Educação, Victor Godoy, foi efetivado na segunda-feira (18) no cargo. A nomeação, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada no DOU (Diário Oficial da União).



Godoy estava interinamente no cargo desde a saída do ex-ministro Milton Ribeiro. Antes da exoneração, o novo ministro ocupava a função de secretário-executivo da pasta.

O currículo de Victor Godoy publicado no site do MEC informa que ele é servidor público da carreira de Auditor Federal de Finanças e CGU (Controle da Controladoria-Geral da União), onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário-executivo do MEC, em julho de 2020.





Na CGU, Godoy atuou como auditor federal de Finanças e Controle, coordenador-geral; e diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência.