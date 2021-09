Veja quatro dicas para tirar mais de 100 no Toefl

Entre as modalidades do Toefl (Test of English as a Foreign Language - em português, Teste de Inglês como Língua Estrangeira), prova que avalia o nível de inglês e que serve como certificado de proficiência, o iBT (Internet-Based Test) certamente é uma das mais requisitadas entre as universidades de todo o mundo.

Porém, para obter uma pontuação alta nesse teste não é tão fácil assim. Para saber mais sobre este tema, o professor Fabricio Vargas explica o que é o Toefl e dá quatro dicas para tirar acima de 100 na prova de proficiência. Let´s go?!

Toefl significa Test of English as a Foreign Language e trata-se do exame de proficiência de inglês mais conhecido e respeitado no mundo. É reconhecido por mais de nove mil instituições de ensino superior, universidades e agências em mais de 130 países. Ou seja: para quem deseja estudar em uma universidade no exterior, certamente esse é um dos testes mais comuns.





A prova avalia a capacidade do aluno de compreensão e aplicação da língua inglesa em um contexto acadêmico. Assim, o exame compreende quatro requisitos: listening (interpretação oral); reading (interpretação de texto); writing (redação); speaking (fluência e dicção).

O Toefl é um teste feito todo pela internet, no computador, em um centro aplicador. A inscrição é feita pelo site Toefl.org. A nota vai de 0 a 120, sendo que 61 é o mínimo exigido.





Mas não pense que essa nota é suficiente. As boas faculdades pedem acima de 90 pontos, chegando a mais de 100 quando se trata de Harvard, Columbia e Yale. Além disso, após a realização do Toefl, lembre-se que a nota tem validade de dois anos.





Veja 4 dicas para tirar mais de 100 no Toefl:





Dica 1: Trace o seu objetivo - Saber exatamente qual é seu objetivo ao realizar o Toefl é o primeiro passo para que você consiga se organizar. Por exemplo, se você está de olho em alguma instituição específica, procure saber qual é a nota mínima que ela exige para aceitar inscrições ou, ainda, a nota média que os alunos que ingressaram ali tiveram.





Dica 2: Entenda o teste de maneira ampla - Para conseguir tirar 100 no Toefl, é necessário adotar uma estratégia. Para isso, é fundamental conhecer o teste de maneira ampla, assim como as suas seções e seus critérios de pontuação.





Dica 3: Faça um curso especializado no Toefl - Obviamente que é possível estudar sozinho. Porém, no geral, isso pode levar muito mais tempo e uma carga maior de esforço. Quando você faz um curso de inglês especializado em testes de proficiência, como é o caso do Toefl, você consegue focar muito mais sua energia e ficar muito mais próximo da nota 100. Além disso, quando for escolher o curso de inglês, analise se ele oferece simulados para o Toefl.





Dica 4: Tenha uma rotina de estudos - Essa é a maior dica para alcançar a nota 100 no Toefl: estudar de forma organizada. Para isso, é necessário ter uma rotina de estudos, inclusive, dividindo entre as quatro habilidades exigidas no teste.