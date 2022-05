Vai para sanção projeto que proíbe linguagem neutra nas escolas de Londrina

Com 15 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções, a Câmara Municipal de Londrina aprovou em segundo turno o projeto de lei que que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas públicas e particulares de Londrina.

Com a votação final, segue para a sanção do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), a medida proposta pela vereadora Jessicão (PP), que pretende proibir ainda instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos para acesso a cargos públicos no município de usarem linguagem neutra, isto é, novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da Língua Portuguesa.





Entre vereadores contrários à matéria estão Lenir de Assis (PT) e Matheus Thum (PP). "Quando se fala em linguagem neutra, se fala de uma linguagem de inclusão e novamente nós estamos aqui votando uma proposta que nega a existência de luta incansável de pessoas de outros gêneros. Essa luta é da população LGBTQIA+ que muitas vezes é invisível para a sociedade. A linguagem é dinâmica, ela é viva, não aprisiona." Já as abstenções foram de Flavia Cabral (PTB) e Lu Oliveira (PL).





