Unicentro divulga aprovados no Vestibular 2022 que efetuaram pré-matrícula

A Unicentro, através da Pró-Reitoria de Ensino, divulgou a lista dos aprovados no Vestibular 2022 da instituição em primeira, segunda e terceira chamadas que realizaram a pré-matrícula. Agora, esses candidatos, para garantirem suas vagas na universidade, devem encaminhar os documentos exigidos para confirmar a matrícula.

“A confirmação é uma etapa obrigatória. O candidato convocado que não apresentar a documentação exigida perderá o direito à vaga”, afirma a pró-reitora de Ensino, professora Karina Beckmann.

A confirmação de matrícula deve ser realizada até o próximo dia 10, também de forma remota, pelo site https://matriculas.unicentro.br/. Os documentos exigidos são: comprovante de conclusão do Ensino Médio (histórico escolar, diploma assinado ou declaração de equivalência); identidade; CPF; e foto pessoal digitalizada.





Aprovados pelo Sistema de Cotas Sociais devem apresentar ainda declaração de aptidão. Já as pessoas com deficiência deve postar um laudo médico que ateste o tipo, o grau ou o nível da deficiência. “Terão a vaga garantida os candidatos que enviarem todos os documentos, no termos do Edital, sem nenhuma exceção”, chancela a diretora de Ensino da Unicentro, Taís Dalmaz.





O edital com o resultado da análise da documentação de matrícula será divulgado no dia 13 de maio. Quando as aulas tiverem início, os candidatos com as matrículas deferidas deverão entregar uma cópia física de cada um dos documentos exigidos nessa etapa. As aulas do ano letivo de 2022 têm início em 13 de junho, com exceção do curso de Enfermagem, que começará em 11 de julho.