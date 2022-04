Uenp divulga gabarito provisório e caderno de provas do Vestibular 2022

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou o gabarito provisório e o caderno de provas do Vestibular 2022, que ocorreu neste domingo (3). Ambos podem ser consultados no site da Universidade: https://vestibular.uenp.edu.br/2022/.

Nesta edição, o Processo Seletivo reuniu 1.998 candidatos, que tiveram até cinco horas para elaborar uma redação com o tema “O uso de celulares na escola”, além de responder 60 questões, que abrangeram as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna, Matemática, Química e Sociologia. O exame foi aplicado nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Os candidatos que fizeram a prova podem solicitar recurso quanto à formulação das questões nos dias 5 e 6 de abril, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exclusivamente no Protocolo da Reitoria da UENP, localizado em Jacarezinho (PR), na Avenida Getúlio Vargas, 850, Centro, seguindo os procedimentos e horários indicados no Edital nº 049-2021/GR.





A divulgação do gabarito definitivo das questões da prova objetiva está prevista para até o dia 19 de abril. O resultado do Vestibular será divulgado até 6 de maio.