UEM suspende atividades letivas nesta segunda-feira

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) informou neste domingo (24) que estão suspensas as atividades letivas presenciais no câmpus sede, em Maringá (Noroeste) nesta segunda-feira (25). A decisão foi tomada em razão dos estragos causados pela forte chuva de sábado (23) e do tempo necessário para que os reparos sejam feitos.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa, o temporal causou danos na rede elétrica, no sistema de comunicação, de lógica e de informação, bem como nas vias de acesso e em algumas edificações do câmpus. O levantamento aponta que dezenas de árvores e alguns postes de eletricidade caíram, interrompendo as vias e atingindo não apenas a rede elétrica e de lógica, mas também o telhado de vários blocos didáticos.

A PCU (Prefeitura do Câmpus Universitário), juntamente com uma equipe de profissionais terceirizados, iniciou os reparos que levarão, ao menos, três dias para serem finalizados. Os servidores da instituição estão convidados para um mutirão de limpeza a ser organizado pela PCU nesta segunda-feira.





A UEM informa que comunicações sobre danos nas instalações e pedidos de orientação sobre serviços de manutenção devem ser encaminhados para o telefone (44) 3011-4270 ou pelo e-mail sec-pcu@uem.br .