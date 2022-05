UEL tem curso sobre organização de arquivos históricos na Semana de Museus

O NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica) da UEL (Universidade Estadual de Lonndrina) oferece o curso Organização de Arquivos Históricos na programação da SNM (20ª Semana Nacional de Museus). O curso terá 30 vagas abertas a interessados e será ministrado nos dias 17, 18 e 19 de maio, das 14 às 17 horas, no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss. As inscrições podem ser feitas no site da Unifil (Centro Universitário Filadélfia).

O evento é uma promoção do Governo Federal, via IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). Em Londrina, é realizado em parceria com a UEL e Unifil.