UEL promove roda de conversa sobre autismo na universidade

O NAC (Núcleo de Acessibilidade) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove, no dia 6 de abril, a roda de conversa “Autismo e Universidade: orientações para a prática docente”. O evento é realizado em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização sobre TEA (Transtorno do Espectro Autista), celebrado no dia 2 de abril.

A roda será conduzida pela vice-diretora do NAC, a professora Maria Clara de Freitas, do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, do CBB (Centro de Ciências Biológicas) da Universidade. O evento será pelo Google Meet, das 10h às 11h30.

A roda de conversa é voltada para professores universitários da UEL e de outras instituições de ensino superior.