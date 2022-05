UEL promove curso de gestão para profissionais e acadêmicos de Educação Física

A Superintendência Geral do Esporte, por meio da Escola do Esporte, em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), oferta o curso gratuito de Planejamento e Gestão Esportiva dos Jogos Oficiais do Paraná, voltado a profissionais e acadêmicos de Educação Física.

É uma oportunidade também para aqueles que desejam atuar na CCO (Comissão Central Organizadora) dos jogos. A inscrição está aberta e pode ser feita pela plataforma da UEL até o dia 21 de abril, às 23h59.

A capacitação será de forma presencial, nos dias 22, 23, 29 e 30 de abril, em dez municípios sedes de todas as regiões do Estado: Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Boa Esperança, Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Umuarama. Ao término do curso, cada aluno receberá um certificado emitido pela UEL.





Para o diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano Barros Homem d’El Rei, o conhecimento adquirido na formação reforçará a aptidão dos que almejam trabalhar ou conhecer o sistema esportivo dentro do Estado. “É um curso de 12 horas que vai apresentar a Paraná Esporte, nossos programas, projetos e ações de planejamento para realização das competições esportivas do Estado. Esperamos capacitar novas pessoas para contribuírem com as competições organizadas pelo Governo do Estado”, informa.





O coordenador da Escola do Esporte, Antonio Carlos Dourado, fala sobre a parceria firmada com a UEL para a execução do curso, que possibilitará maior qualidade à formação dos profissionais e acadêmicos. “O propósito do curso é qualificar a formação acadêmica profissional dos participantes, estabelecendo competências para participar e contribuir na organização e coordenação de eventos esportivos de grande porte, somando conteúdos teóricos e práticos do funcionamento dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná”, destaca.

O coordenador também enfatiza que a organização e a coordenação desses jogos têm relação direta com as entidades de administração esportivas das mais diversas modalidades e, consequentemente, propicia o entendimento com maior profundidade das especificidades de cada uma delas.







Para melhor aproveitamento do curso, os alunos que possuem computadores pessoais poderão levar seus equipamentos para as aulas, pois terão atividades práticas a serem desenvolvidas no momento do ensino.



Confira os horários dos cursos em cada município (locais serão divulgados em breve):





Pato Branco – Guarapuava – Maringá – Cascavel – Londrina

22/04 (sexta-feira), das 19h30 às 22h30.







23/04 (sábado), das 08hs às 12h e das 14h às 19h.





Foz do Iguaçu – Curitiba – Ponta Grossa – Boa Esperança – Umuarama





29/04 (sexta-feira), das 19h30 às 22h30.





30/04 (sábado), das 08hs às 12h e das 14h às 19h.