UEL mantém uso de máscaras em ambientes fechados até 29 de abril

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), através do ato Executivo assinado pelo reitor na última sexta-feira (8), determina a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em ambientes fechados. O Ato também recomenda a utilização em ambientes abertos até o próximo dia 29 de abril.

A decisão considerou o monitoramento do Serviço de Vigilância da COVID-19 da UEL e o Plano de Contingência, normas, protocolos e orientações de Segurança Sanitária para o enfrentamento da pandemia. O grupo se reuniu na semana passada e manteve a posição de cautela em virtude da detecção do primeiro caso da variante XE no Brasil, o aumento no número de casos de Coronavírus na China e o risco do desenvolvimento de novas variantes.

Veja aqui o Ato Executivo 25/2022.