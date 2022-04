UEL libera lista da 3ª convocação do Sisu 2022

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (29), ao meio-dia, a 3ª convocação dos classificados na lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022. A última chamada prevista convoca 58 candidatos para 28 cursos de graduação. A lista completa pode ser conferida no site da Cops (Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) .

Os candidatos aprovados devem efetivar a pré-matrícula a partir das 14 horas desta terça (29) até 1º de abril, às 23h59, no Portal do Estudante de Graduação. É necessário preencher, imprimir e assinar o formulário disponível e fazer o upload dos documentos exigidos. No início do 1º semestre de 2022, entre os dias 1º e 5 de agosto, a matrícula deve ser confirmada.

Neste ano, 2.246 candidatos declararam interesse na lista de espera do Sisu para concorrer às vagas ofertadas pela UEL, em todas as modalidades de concorrência. Mais informações sobre a seleção no site da Cops.





Confira aqui a 3ª convocação/Sisu 2022.