UEL e UEM integram ranking de melhores universidades do mundo

A UEL (Universidade Estadual Londrina) e a UEM (Universidade Estadual de Maringá) estão no ranking das duas mil melhores instituições de ensino superior do mundo. A classificação é feita pelo CWUR (Center for World University Rankings), consultoria responsável por um dos principais rankings acadêmicos globais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao todo, 19.788 instituições de ensino superior, públicas e privadas, de todos os continentes são analisadas pelo CWUR, que tem sede nos Emirados Árabes Unidos. Entre outros indicadores, o ranking avalia qualidade da educação, qualidade do corpo docente e produção científica.

Continua depois da publicidade





A edição do ranking 2022-2023 aponta que a UEL conquistou duas posições nacionais em relação ao levantamento anterior, passando a figurar como a 36ª instituição mais bem avaliada do Brasil. A UEM manteve o 34º lugar nacional e avançou três colocações no global, ocupando agora a posição 1.283 no mundo.





Nesta edição, a UFPR (Universidade Federal do Paraná), a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) também apareceram no ranking. Entre as brasileiras, essas três instituições figuram na 11ª, 37ª e 46ª colocação, nessa ordem.