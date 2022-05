UEL é destaque em Ranking internacional pela qualidade da educação e promoção da igualdade de gênero

Levantamento do Times Higher Education Impact Rankings 2022, que avaliou 1406 Universidades de todo o mundo em relação aos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) , destacou a UEL (Universidade Estadual de Londrina) como a instituição brasileira que melhor promove a Igualdade de Gênero, e a sexta melhor em Qualidade de Educação. Na avaliação geral, a UEL aparece entre as 18 melhores universidades brasileiras que mais promovem os objetivos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A UEL enviou dados sobre a atuação em 13 ODSs para serem avaliados e em vários deles obteve o reconhecimento de suas ações, sendo a quinta melhor brasileira em desenvolvimento para a paz, justiça e instituições fortes, a décima na promoção de ações de combate à pobreza, e a décima também em ações voltadas à redução das desigualdades. A nota geral da UEL no ano de 2022 foi de 68,4 pontos. No cômputo geral, considerando mais de 1.400 Universidades, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, a UEL foi classificada entre as posições 401 e 600.

Continua depois da publicidade





Entre os 17 itens avaliados a UEL conseguiu crescer na questão de gênero e manteve a mesma classificação de 2021 no item 3, Saúde e Bem-Estar. Segundo o reitor, Sérgio Carvalho, essa última avaliação demonstrou novamente bons resultados, colocando a Universidade entre as melhores e maiores Instituições de Ensino Superior do país e, particularmente, nos aspectos gênero e educação.





“Somos a primeira Universidade em igualdade de gênero no Brasil e a sexta em qualidade de educação, fruto do esforço de agentes universitários, professores e estudantes que fazem a diferença com seu empenho”, destacou. O reitor afirmou que a UEL reúne condições de se manter forte e engajada para melhorar estes aspectos, se atentando para outras necessidades igualmente importantes. O importante, frisou ele, é planejar para melhorar o posicionamento futuro da Universidade dentro do grupo de elite do ensino superior brasileiro.





Indicadores

Continua depois da publicidade





Para a diretora de Avaliação e Informação Institucional, da Proplan (Pró-reitoria de Planejamento), professora Elisa Emi Tanaka Carloto, o levantamento considerou indicadores para fornecer comparações abrangentes e equilibradas em quatro grandes áreas: pesquisa, administração, extensão e ensino. Ela ressalta que este é o único ranking que analisa as Instituições de Ensino Superior e o trabalho desenvolvido em relação ao desempenho global relativo aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das

Nações Unidas.





De acordo com a diretora, mais do que estar numericamente bem avaliada, o levantamento demonstrou que a UEL tem obtido bons resultados no desenvolvimento de ações relacionadas à missão de promover o desenvolvimento e incentivar atitudes relacionadas à promoção de cidadania e no incentivo de atividades com sustentabilidade.





Ela ressalta ainda que o resultado deste ano reforça a necessidade de estabelecer metas claras dentro de um planejamento pedagógico institucional. O Impact Rankings 2022, é uma compilação de 17 metas, uma por cada ODS da ONU. O cômputo geral é composto pelo ODS17, que é obrigatório, e outros três na qual a instituição obtém as melhores notas.