UEL divulga 5ª convocação do vestibular 2022

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (31) a 5ª convocação do Vestibular UEL 2022. Foram aprovados 9 candidatos em oito cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. A lista pode ser conferida no site da Cops.

Os convocados têm até dia 2 de junho, às 23h59, para efetivar a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação. Eles também devem ficar atentos ao prazo de envio dos documentos pessoais e acadêmicos para a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), via Sedex, que termina em 3 de junho. A relação completa de documentos está disponível no Manual do Candidato, nas páginas 26 e 27.

