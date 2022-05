UEL analisa impactos da LGU sobre a quantidade de professores e agentes universitários

A reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina) solicitou à PRORH (Pró-reitoria de Recursos Humanos) e à Proplan (Pró-reitoria de Planejamento) a análise dos impactos do Decreto nº 10.824, que dispõe sobre o quantitativo de professores e agentes universitários da Universidade, tendo como base a LGU (Lei Geral das Universidades), aprovada no final de 2021.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O documento de 11 páginas, assinado pelo governador na quarta-feira (20), institui parâmetros sobre a lotação de pessoal nas Universidades. A partir da análise, as pró-reitorias deverão apresentar as condições impostas pelo Decreto sobre o quadro efetivo da Universidade para discussão do Conselho de Administração da UEL.

Continua depois da publicidade





Na avaliação do reitor da UEL, Sérgio Carvalho, o Decreto era esperado porque já estava previsto na LGU. Para ele, diante da situação atual, prevalecendo a validade do Decreto, a Universidade tem o desafio de se organizar tecnicamente para viabilizar a contratação de novos docentes e agentes universitários, seja por meio de concursos públicos no médio prazo ou por meio de contratos temporários no curto prazo.





Segundo o reitor, a UEL está participando de uma discussão junto às demais IES (Instituições de Ensino Superior) e apresentando as necessidades específicas, visando a manutenção de serviços considerados essenciais e ofertados em Londrina, com seus projetos de ensino, pesquisa e extensão e com as ações de seus órgãos de apoio e órgãos suplementares. Na próxima semana, a administração participa de reuniões com a Seti (Superintendência Geral de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia) para debater as regras de transição da LGU, considerando suas especificidades.





A LGU prevê que caberá à Seti e à Seap (Secretaria Estadual de Administração e Previdência) definir, por meio de portaria conjunta, as regras de transição a serem aplicadas para todas as Universidades até que sejam plenamente implantados os novos parâmetros de gestão propostos pela LGU. A Lei assegura que devem ser consideradas as particularidades da prestação de serviços assistenciais das universidades em suas clínicas e escritórios, de modo a propiciar as condições necessárias ao atendimento à população a partir de parâmetros equitativos entre as IEES (Instituições Estaduais de Ensino Superior) e suas regiões e abrangência.