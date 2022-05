UEL abre inscrições para processo seletivo de técnicos em laboratório

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) para o cargo de agente universitário (nível médio), na função de técnico em laboratório (cadastro reserva). O edital 035/2022 do PSS foi divulgado pela Prorh (Pró-reitoria de Recursos Humanos). Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, às 18 horas, no endereço da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).

Segundo o edital Prorh nº 035/2022, as vagas são para cadastro reservas nas seguintes áreas: Anatomia, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, Multiagro, Produção Vegetal e Química. São 40 horas de trabalho semanais e o salário básico é de R$2.240,64.

A relação geral dos candidatos inscritos deve ser divulgada no dia 5 de maio, às 17h, na página da Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos até o dia 11 de maio.