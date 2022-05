UEL abre inscrições para palestra sobre 'startup na prática'

A UEL (Universidade de Londrina) divulgou que estão abertas as inscrições para a palestra de lançamento do Garage Sprint, Turma UEL 2022, que será realizada na próxima quarta-feira (11), a partir das 19 horas, no Anfiteatro do CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados). A palestra será sobre o tema “Startup na prática – entenda como atua este modelo de negócio e as oportunidades de mercado que você pode acessar”, com o Gestor da Linha de Startups da Regional Norte do SEBRAE/PR, Gustavo Ishikawa. As inscrições podem ser feitas AQUI.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A palestra é direcionada a estudantes de graduação e de pós-graduação, além de profissionais do setor de Química e Materiais que tenham ideias inovadoras, interessados em colocá-las em prática. Além da palestra com o Gestor da Linha de Startups, está prevista uma apresentação do programa de encontros de formação com Gestora da Linha de Educação Empreendedora do SEBRAE, Alessandra de Almeida.

Continua depois da publicidade





Os encontros serão realizados entre maio e julho deste ano. O objetivo é promover um treinamento com os interessados sobre temas relacionados a Design Thinking, modelagem de negócios, ferramentas para fazer um Pitch eficiente. O objetivo é que os participantes possam acompanhar todas as etapas de gestação de uma empresa startup no ambiente empreendedor.