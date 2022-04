UEL abre inscrições para curso de Jump com carga horária de 40 horas

O Nead (Núcleo de Educação a Distância) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferta nova turma do curso “Jump: da teoria à prática”, que será realizado de 5 a 31 de maio. As inscrições estão abertas e seguem até 28 de abril – AQUI. O valor da inscrição é de R$155.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O curso será totalmente online, via AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), totalizando carga horária de 40 horas. Com vagas limitadas, qualquer interessado no assunto pode se inscrever, porém o foco são alunos e profissionais formados em Educação Física.

Continua depois da publicidade





O objetivo da capacitação é iniciar os participantes às técnicas, procedimentos de segurança e metodologias para a prática da atividade de Jump Class. O curso também via aperfeiçoar e qualificar o profissional de Educação Física na técnica didática da modalidade; o que poderá aplicar em empresas prestadoras de serviços em exercícios físicos.





Mais informações sobre o curso, entre elas estrutura e formas de avaliação, estão disponíveis no site – Confira.





Ministrante – O curso será ministrado pela professora Francys Cantieri. Ela tem graduação em Educação Física pela UEL (1998), mestrado em Educação Física (UEL/UEM) (2009) e doutorado pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal (2018). Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: envelhecimento, aprendizagem e desenvolvimento motor, exercício físico e atividade física e saúde.

Continua depois da publicidade





Serviço





Jump: da teoria à prática.





Modalidade: AVA (Totalmente online) – de 5 a 31 de maio.





Valor: R$155,00.





Inscrição: 1º a 28 de abril (vagas limitadas) – carga horária: 40 horas.