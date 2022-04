UEL abre inscrições para 35 programas de mestrado e doutorado; veja o edital

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu inscrições para 35 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, em diversas áreas. De acordo com o edital nº026/2022, divulgado pela Proppg (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Elas são efetivadas por nível e custam R$ 162,00. Há a possibilidade de isenção do valor da inscrição.

Segundo as informações contidas no edital, o processo seletivo ocorrerá por meio de quatro modalidades de vagas, conforme prevê a resolução Cepe 034/2021. O candidato deverá fazer a opção, no ato da inscrição, na modalidade de interesse: I Ampla Concorrência; II Reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas); III Suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas; e IV Suplementares para pessoas com deficiência.

As datas para as inscrições devem ser verificadas na página de cada programa de pós-graduação, assim como informações sobre ações afirmativas, isenções, número de vagas, documentos necessários para inscrição, critérios de seleção e data de divulgação do resultado final.







Antes de efetuar as inscrições, os candidatos devem observar, no edital de cada programa, se preenchem os requisitos necessários até a data de matrícula. Não haverá devolução do preço público da inscrição, seja qual for o motivo. O edital pode ser consultado através do site da Proppg.