Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021 começa em Londrina nesta segunda

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura), por meio da Diretoria de Bibliotecas, abre nesta segunda-feira (25) a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021. A iniciativa visa valorizar o trabalho das bibliotecas e estimular a reflexão sobre o papel desempenhado por esses espaços na sociedade. Celebra ainda, em Londrina, os 70 anos da Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, espaço histórico tombado como Patrimônio Cultural da cidade. A agenda terá, no decorrer da semana, palestras e roda de conversa com abordagem de diferentes temas.

A abertura do evento será às 19h, nesta segunda-feira (25), com uma roda de conversa transmitida on-line, ao vivo, trazendo à tona o tema “A Biblioteca Pública no Século 21”. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Governo. Participa desta atividade inicial o Prof. Dr. Rovilson José da Silva, do departamento de Educação e do curso de pós-graduação em Ciência da Informação, da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Ele é ex-diretor da Biblioteca Pública Municipal, e criador do programa Bibliotecas Escolares – Palavras Andantes, projeto premiado em nível nacional (2008).

Outra presença confirmada é a do Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, do departamento de Ciência da Informação da Unesp/Marília (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho). E Sandra Sanches da Cunha, leitora e frequentadora assídua da Biblioteca Pública de Londrina, enriquece o debate trazendo o ponto de vista do público. Antes da atividade, a professora da rede municipal de ensino, Márcia Batista de Oliveira fará um momento de leitura.





Representando a Prefeitura, antes da roda de conversa, participam da abertura o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, e a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo, entre outros integrantes do Município e servidores.

O evento virtual será transmitido no canal do YouTube das Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina. A ação é executada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a UEL, por meio de um grupo de alunos do 3º ano do curso de Biblioteconomia, que finalizaram recentemente um período estágio na Biblioteca Pública. Eles atuaram na organização da agenda de abertura e na produção dos materiais de divulgação da Semana.





Segundo a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo, os debates da roda de conversa, bem como o evento em geral, têm como foco os 70 anos da Biblioteca Pública Municipal, comemorados em 2021. “A proposta é trabalhar as abordagens em torno dessa marca, procurando levantar reflexões sobre quais ações e iniciativas esperamos das bibliotecas no contexto social atual, em meio à rápida modernização tecnológica e intenso fluxo informativo. Isso passa pela importância da mediação junto ao público, da adaptação às tendências, da filtragem de conteúdos e aproximação da comunidade, entre outros aspectos”, citou.





Araújo frisou, ainda, que as bibliotecas públicas são instrumentos de caráter cultural e social que contribuem para a formação e desenvolvimento de uma cidade. “É um grande desafio, na sociedade da informação, articular a atuação das bibliotecas para que estes espaços continuem desempenhando seu importante papel de guarda e preservação de livros, publicações, materiais, registros, e, acima disso tudo, a função educacional e de democratização do acesso à informação”, analisou.





Mais informações sobre a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021, em Londrina, podem ser conferidas na página do Facebook das Bibliotecas Públicas, pelo endereço https://www.facebook.com/bibliotecaspublicasdelondrina





Programação da Semana





Dia 25/10 – Segunda-feira – Abertura – 19h

Roda de conversa: “A Biblioteca Pública no Século 21”

Convidados: Prof. Dr. Rovilson José da Silva; Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior; Sandra Sanches da Cunha.





Dia 27/10 – Quarta-feira – 14h

Palestra: “Como minha biblioteca pode contribuir para a Agenda 2030?”

Palestrante: Prof. Dr. Jorge Moisés Kroll do Prado





Dia 29/10 – Sexta-feira – 14h

Palestra: A mediação cultural em bibliotecas públicas

Palestrante: Profa Dra. Luciane de Fátima Beckman Cavalcante





Biblioteca 70 anos – A Biblioteca Pública Municipal de Londrina tem muito o que celebrar quando completa seus 70 anos de história. O prédio onde o espaço funciona passou, em 2020, por reforma em seu exterior, ganhando diversas melhorias. Neste momento, recebe, na parte interna, renovação de todo o piso interno e a troca de mobiliário de atendimento ao público.





As comemorações do 70º aniversário terão um ano de atividades culturais, incluindo exposições, mostras e lançamentos de livros, entre outros eventos. Uma das atrações abertas é a exposição “70 anos da Biblioteca Pública de Londrina”, que reúne 20 fotografias, com imagens desde a fundação, em 1951, até os dias atuais. A mostra é itinerante e passará por prédios públicos e privados em Londrina, estando atualmente no Shopping Royal Plaza, onde fica até o dia 26 de outubro deste ano. Depois, os materiais estarão expostos da Rodoviária de Londrina, até 27 de novembro.