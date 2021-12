Secretaria promete prédio novo para escola rural municipal de Londrina

A secretaria municipal de Educação se comprometeu a construir um novo prédio para abrigar a escola municipal rural Machado de Assis, na Usina Três Bocas, região sul de Londrina. A decisão foi anunciada durante reunião com pais de alunos realizada nesta semana, na prefeitura.

Desde que o município comunicou sobre o encerramento da unidade, o que gerou insatisfação, famílias se mobilizaram na tentativa de reverter a deliberação.



Na semana passada, por exemplo, os pais foram até a escola protestar. Na última quarta-feira (1º) eles voltaram a se manifestar, dessa vez na prefeitura, sendo recebidos pela secretária de Educação.





No encontro, Maria Tereza Paschoal de Moraes afirmou que uma nova estrutura será levantada no Cambezinho, que fica no “coração” da Usina Três Bocas, num terreno que já pertence ao município, atendendo a demanda das famílias.







“A partir do ano que vem serão elaborados os projetos e será feita a licitação e contrato. Esperamos que no prazo de dois anos tenhamos uma escola nova construída na região”, detalhou a secretária à FOLHA.

