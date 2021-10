Secretaria de Educação entrega garrafas de água para alunos da rede municipal de Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), adquiriu

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

squeezes (garrafas) de água para os 46.424 mil alunos da Rede Municipal, das escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados. O objetivo é que cada criança utilize individualmente sua garrafinha, a fim de evitar o compartilhamento e possível exposição à Covid-19.

Continua depois da publicidade





As garrafas adquiridas são feitas de material plástico e contém um campo para o aluno escrever o seu nome. A entrega iniciou na quarta-feira (13) para os alunos do Ensino Fundamental, e se estenderá para os da Educação Infantil. Ao todo, o município adquiriu 47.380 garrafas, contando com uma margem de sobra para atender novos alunos.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, informou que a iniciativa faz parte do Plano de Biossegurança, que define medidas de segurança, sanitárias e de organização interna para garantir o retorno seguro das aulas presenciais. “Esta é mais uma das estratégias da Secretaria para o retorno presencial com 100% dos alunos, para que possamos seguir os protocolos de segurança e garantir que cada criança tenha a sua garrafinha, evitando o compartilhamento. É mais um reforço nas ações do Plano de Biossegurança em vigência”, apontou.

Continua depois da publicidade





Outros itens – Em setembro, a Secretaria Municipal de Educação também fez a entrega de máscaras inclusivas para os alunos com deficiência e para os professores alfabetizadores de primeiros, segundos e terceiros anos. O item possui um visor para que a criança possa enxergar os lábios do professor na hora de falar e da leitura, e com isso possa entender melhor o som, fundamental para a alfabetização das crianças.





Ao todo, foram entregues 5.600 máscaras inclusivas para os professores, sendo duas por professor, e 2.800 infantis, para os alunos de inclusão. As máscaras foram adquiridas em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio do Programa da Saúde na Escola, voltado à atender as crianças de inclusão.







A SME também adquiriu 562.500 máscaras de tecido, com motivos infantis, em dois tamanhos: para crianças de 2 a 5 anos e para as de 6 a 11 anos. A Secretaria já fez diversas entregas destes itens para os alunos, resultado em oito máscaras por estudante.





Além disso, a Educação está recebendo outra leva de máscaras, para serem entregues no início do próximo ano letivo. Para atender de forma eficiente as crianças, uma equipe da UEL (Universidade Estadual de Londrina) ajudou no descritivo das máscaras adquiridas.