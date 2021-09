Secretaria de Educação de Londrina inicia mudança para nova sede na próxima semana

O espaço pouco lembra o antigo Mercado Quebec, na zona oeste de Londrina. Novas características, pintura e divisórias agora fazem parte da sede da secretaria municipal de Educação. A reforma e ampliação do local está na reta final e partir da próxima segunda-feira (4), começa a mudança da atual sede, na região sul, para a nova. A inauguração oficial está prevista para 18 de outubro.



As obras tiveram início em janeiro e não houve aditivo para ampliar o prazo. A empresa responsável pelos serviços é de Londrina e o custo foi de R$ 3,3 milhões. De acordo com um representante da construtora, estão sendo instaladas nesta semana as janelas e vidros, além de acabamentos, reparos e a limpeza geral, que deverá terminar na sexta-feira (1º).

Nesta terça-feira (28), secretários municipais fiscalizaram os últimos serviços. A reforma do antigo mercado para ser a sede da Educação será finalizada após idas e vindas. A primeira tentativa foi 2019, com a ordem de serviço sendo assinada em agosto daquele ano.





Entretanto, o contrato com a empresa, de Jandaia do Sul (Noroeste), foi rompido pela prefeitura quatro meses depois. A alegação foi de falta de certidão negativa junto ao Governo Federal e atrasos.





O município chegou a convidar as outras empresas que participaram do certame para assumir a obra, porém, não houve interesse e uma nova licitação foi lançada. O processo até ter uma nova construtora durou praticamente um ano.





Entre as intervenções executadas nos últimos meses estão um mezanino no piso superior, salas administrativas, assessoria e ouvidoria, gabinete, sanitários e estacionamento para funcionários.





