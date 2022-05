Resultados do Revalida são publicados nesta terça-feira

Novos resultados da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) serão divulgados nesta terça-feira (19). Serão disponibilizados os resultados definitivos da prova objetiva e provisórios da prova discursiva.



No cronograma original, os resultados deveriam ter sido divulgados no dia 11 deste mês, mas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), as datas foram ajustadas por causa da inclusão da análise qualitativa das provas.



Após a divulgação dos resultados, os participantes terão prazo para entrar com recurso, caso julguem necessário. O resultado final das provas deverá ser divulgado somente no dia 11 de maio. A segunda etapa do Exame ocorrerá nos dias 25 e 26 de junho.



A primeira etapa do Revalida foi realizada no dia 6 de março em oito capitais: Brasília; Campo Grande; Curitiba; Porto Alegre; Recife; Rio Branco; Salvador e São Paulo. Os participantes realizaram provas objetivas e discursivas.



Segundo dados preliminares do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos), empresa responsável por aplicar o exame, aproximadamente 86% dos inscritos compareceram em cada turno de provas.