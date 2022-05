Projeto da UEL contemplado com R$ 100 mil investiga efeitos da Covid-19 na educação

Com bolsas de pós-graduação e verbas para custeio oferecidas pelo PDPG (Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação) – Impactos da Pandemia da Capes, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) pesquisará os impactos da pandemia de Covid-19 sobre os hábitos de leitura das crianças e nas práticas pedagógicas nas escolas. A intenção é mapear dados e analisar práticas aplicadas pelos professores, de modo a identificar as iniciativas pedagógicas bem-sucedidas e os retrocessos no universo da leitura.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com esta ação, a UEL pretende “propor ações inovadoras acerca da formação dos leitores, oferecer subsídios para a construção coletiva de material didático-pedagógico, proporcionar formação continuada aos professores e contribuir para a elaboração de políticas públicas na área de educação”, explica Adriana Regina de Jesus, professora do Departamento de Educação, coordenadora do projeto selecionado pela Capes no edital 12/2021.

Continua depois da publicidade





A Universidade receberá R$100 mil em recursos de custeio às pesquisas. Também serão concedidas três bolsas de doutorado, quatro de mestrado e outras três de pós-doutorado.





Adriana de Jesus observa que “ter esse projeto aprovado junto com outras importantes universidades do Brasil é motivo de muito orgulho e um indicativo de que nossa instituição de ensino, juntamente com os professores, mestrandos, doutorandos e egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, está no caminho certo”.





Sobre o Programa





Continua depois da publicidade

O PDPG – Impactos da Pandemia é o quarto edital do Programa Estratégico Emergencial de Prevenção Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias, que tem a finalidade de incentivar estudos sobre a prevenção e o enfrentamento à COVID-19 e outras doenças. Estão previstos investimentos de até R$25,1 milhões.