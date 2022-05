Professora da UEL ministra palestra em universidades francesas

O Colóquio França-América Latina: Literatura e Ciências Humanas (1945-2022), com organização da

Universidade CY Cergy Paris e da Universidade de Nantes, em co-organização com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), ocorre entre os dias 9, 10 e 11 de maio, na Fundação Singer-Polignac, em Paris. No evento, a UEL será representada pela professora Laura Taddei Brandini, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, que fará uma fala sobre a crítica literária argentina Beatriz Sarlo e o semiólogo francês Roland Barthes. A professora integra o evento a convite do Consulado da França de São Paulo.

Além do colóquio, a professora participa, no dia 13 de maio, da Jornada Roland Barthes e a Grécia, organizada pela Ecole Normale Supérieure, pela Universidade Paris – Diderot e pela Universidade de Leeds, da Inglaterra. Na ocasião, Laura Brandini participará como debatedora do livro Apprendre et désapprendre: les séminaires de Roland Barthes (1962-1977). Por fim, a professora participa, no dia 19 de maio, de uma conferência para estudantes do Mestrado em Engenharia da Edição, da Universidade CY Cergy Paris.