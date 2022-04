Professor da UEL participou de estudo que descobriu e batizou nova espécie de peixe

Uma nova espécie de peixe do gênero Ancistrus, conhecido popularmente como cascudo, descoberta por um pesquisador do Lic (Laboratório de Ictiologia) em parceria com pesquisadores de outras instituições, acaba de ser batizada com o nome Ancistrus luzia. O peixe, que habita os rios Xingu e Tapajós, localizados no norte do país, na região da Floresta Amazônica, foi encontrado pelos professores José Luís Birindelli, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal e pesquisador do Museu de Zoologia da UEL (Universidade Estadual de Londrina); Leandro Sousa, da UFPA (Universidade Federal do Pará); e Marcelo Britto, do Museu Nacional, vinculado à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)



A descrição do peixe consta em um artigo, publicado recentemente na revista Neotropical Ichthyology pelos três pesquisadores e pelo doutorando no Programa de Pós-Graduação em Zoologia da UFRJ, Emanuel Neuhaus. A espécie de água doce, embora tenha sido descoberta há 15 anos, foi nomeada recentemente, em homenagem ao fóssil Luzia, considerado o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas.

De acordo com Birindelli, o peixe, de apenas dez centímetros, é exclusivo das regiões médias do Xingu e Tapajós, próximas à divisa do Pará com o Mato Grosso. Suas principais características – que o distinguem como espécie ímpar – são suas cores únicas de linhas pretas na sutura dos ossos. “Essas características surgiram por mudanças genéticas aleatórias e foram fixadas pela seleção natural, com fins de camuflagem”, explica.







A nova espécie foi descoberta enquanto os professores participavam do projeto ACSI (All Catfish Species Inventory), financiado pela NSF (National Science Foundation), dos Estados Unidos.





O Ancistrus luzia é uma das 80 espécies do gênero Ancistrus que possui focinho nu e barbelas. Birindelli conta que a espécie já era uma velha conhecida de aquaristas, que, na ausência de um nome para designar o pequeno peixe, batizaram-no de “L159”.



“Os aquaristas precisam de formas imediatas de identificação dos peixes. Como a ciência anda em outro ritmo, mais lento, os nomes científicos acabam vindo depois”, diz Birindelli.





No ano de 2010, três anos após a coleta dos primeiros exemplares, os pesquisadores voltaram à região para amostrar mais rios em busca de novos exemplares.