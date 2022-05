Professor da UEL é coordenador de guia sobre prática de atividade física e prevenção do câncer

Orientar sobre a prática de atividade física para prevenir e melhorar a qualidade de vida a pacientes com câncer é o objetivo do Guia “Atividade Física e Câncer: Recomendações para Prevenção e Controle”. O documento, produzido pela SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica), com apoio da SBAFS (Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde) e do Inca (Instituto Nacional do Câncer), foi coordenado pelo professor do Departamento de Educação Física/Cefe (Centro de Educação Física e Esporte), Rafael Deminice. Participaram da produção 16 pesquisadores de instituições de todo o Brasil. O material é gratuito e pode ser acessado online, no site da SBOC.

Segundo Deminice, o guia tem o objetivo de aproximar a população brasileira e os profissionais de saúde das mais recentes descobertas envolvendo a prática de atividade física e câncer. A iniciativa surgiu da constatação de que apesar da evolução científica da área de que a prática de atividade física para pessoas com câncer e sobreviventes é segura e benéfica, tal informação é pouco difundida na prática.

A partir dessa constatação, iniciou o levantamento do material para a confecção do guia que orienta profissionais da saúde a recomendar a prática de atividade física, estruturado em duas partes: prática de atividade física para prevenir e diminuir o risco da mortalidade em pessoas que já tem a doença e estão sob tratamento após o diagnóstico – os chamados “sobreviventes” do câncer. A pesquisa utilizou os parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde), que indica a prática de 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividades intensas por semana.





Com esses dados em mãos, estimou os benefícios da atividade física para os praticantes, utilizando métricas e metodologias específicas, e chegou a algumas evidências. “Concluímos que a prática de atividade física reduz o risco de desenvolver o câncer de mama e cólon, e, possivelmente, de pulmão; a redução de risco pode chegara a 28%”, afirmou. Para quem já tem a doença, a prática de atividade física moderada a vigorosa reduz o risco de mortalidade geral e específica por câncer de mama, cólon e reto, e de mortalidade específica por câncer de próstata. A redução do risco de mortalidade pode ser de até 50% nesses pacientes.





Uma das justificativas da pesquisa é a cultura do tratamento do paciente oncológico no Brasil. Segundo Deminice, apesar de existir uma série de estudos no mundo apontando para a importância da prática de atividade física para pacientes oncológicos, no Brasil ainda há uma cultura de tratamento desses pacientes com repouso. “Ao contrário da recomendação que muitos pacientes recebem de “repousar”, o documento orienta eles deveriam manter e até aumentar a prática de atividade física. Queremos quebrar esse paradigma”.

