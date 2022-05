Prefeitura de Pontal do Paraná abre 15 vagas para guarda municipal com salário de R$ 1.655

A prefeitura de Pontal do Paraná (Litoral) está ofertando 15 vagas em concurso público para o função de guarda municipal, com salário inicial de R$ 1.655,00 e carga horária semanal de 40 horas.



Os interessados em participar do processo seletivo devem ter, pelo menos, o ensino médio completo e carteira de habilitação na categoria A e B.



As inscrições podem ser feitas no site da organizadora Fafipa até o dia 20 de junho. Para fazer a prova, que acontece dia 17 de julho, os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 70,00. Veja mais informações abaixo ou acesse o Edital do concurso.





Concurso Prefeitura Pontal do Paraná (PR) 2022







Orgão: Prefeitura Pontal do ParanáVagas: 15Taxa: R$ 70,00Cargos: Guarda Civil MunicipalÁrea de atuação: Segurança PúblicaEscolaridade: Ensino MédioSalário: R$ 1.655,00Organizadora: Fafipa

Cidades: Pontal do Paraná (PR)

Inscrições: de 21 de maio a 20 de junho pelo site.





Com informações de JC Concursos.