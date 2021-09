Prefeitura de Londrina entrega Centro de Educação Infantil Nagib Abudi Filho na região leste

Nesta terça-feira, 28, às 8h30, o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, irão entregar o novo CEI (Centro de Educação Infantil) Nagib Abudi Filho, que fica na Avenida Azilé Miguel Abujamra, 170, ao lado do Acquaville Residencial, na região leste de Londrina. A creche foi construída do zero e está em funcionamento, atendendo cerca de 50 crianças. O espaço tem capacidade para atender mais de 200 alunos e é destinado a turmas de zero a três anos de idade – CB (berçário), C1, C2 e C3.

Continua depois da publicidade





Em um terreno de 3.697,53 m² foi construída a unidade escolar, que mede 1.520,21 m². Ali, foi possível erguer 10 salas de aula; berçário; lactário; fraldário; salas de multiuso; ambientes administrativos, divididos entre salas de direção, supervisão, secretaria e sala para os professores. Também há depósito de materiais, cozinha, refeitório, área de serviços e banheiros adaptados para as crianças e às pessoas com deficiência. Para essa obra, foram investidos R$ 3.157.840,49, advindos do cumprimento de obrigação legal para a permissão de construção de loteamentos nessa área da cidade.

Continua depois da publicidade





Classificada pela Prefeitura de Londrina como uma obra moderna e com alto padrão de qualidade, a nova creche atende uma demanda da região leste, em uma área da cidade que vem se expandindo e se estruturando nos últimos anos. Com o aumento do número de moradores, o CEI torna-se uma das referências para as famílias que residem em seu entorno.





O local já está atendendo algumas crianças da rede municipal e, quando estiver com seu quadro completo de matriculados, chegará a 112 alunos, de zero a 3 anos de idade. A Associação Cristã Evangelizadora Beneficente é a instituição filantrópica conveniada responsável pela prestação do serviço educacional no local.

Continua depois da publicidade





Na região leste, além do CEI (Centro de Educação Infantil) Nagib Abudi Filho, também está para ser inaugurada a nova Escola Municipal Roberto Alves Lima Junior, cuja construção está praticamente concluída. Juntas, as duas unidades escolares terão capacidade para atender mais de 1.000 alunos, desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental. A escola também foi construída por meio da mesma construtora que viabilizou recursos financeiros para a obra da creche. O prefeito Marcelo Belinati fará a entrega da nova escola municipal nos próximos dias.





Homenagem – A creche é uma homenagem a Nagib Abudi Filho, um descendente de imigrantes libaneses, que atuou no comércio e com o cultivo do café em Londrina. Nagib nasceu em 1938, no interior de São Paulo, vindo a falecer em outubro de 2011, devido à problemas cardíacos. Ele foi responsável por fundar o clube dos Amigos da Terra, a União Democrática Ruralista, entidade pró agricultura, e, em 2000, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Londrina. A lei municipal nº 13.137, de 21 de outubro de 2020, que nominou a CEI, foi aprovada em 2020 pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito.