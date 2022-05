Prefeitura de Londrina convoca 136 professores aprovados em Teste Seletivo

A Prefeitura de Londrina convocou 136 professores aprovados pelo Teste Seletivo n° 106/2021. Dentre os candidatos chamados pelo Edital n° 57/2022, estão 125 professores de Educação Básica e 11 de Educação Física, que deverão atuar na rede municipal em escolas da zona rural e urbana. E na próxima segunda (25) e terça-feira (26), esses profissionais deverão se apresentar para entrega de documentos e aceite de vaga, com definição do local de trabalho.

As equipes das SME (secretarias municipais de Educação) e SMRH (Recursos Humanos) vão receber os candidatos no auditório da Prefeitura, localizado na Avenida Duque de Caxias, 635, 2° andar. Na segunda (25), o horário de apresentação será das 12h às 16h; na terça-feira (26), das 8h às 12h.

Cada professor deverá conferir o dia e horário indicado no Edital n° 57/2022 para comparecer, tendo em mãos todos os documentos solicitados em cópias simples e vias originais. Em caso de ausência, o candidato será desclassificado do Teste Seletivo.





Dentre os documentos obrigatórios para admissão e contratação pelo Município, o candidato precisa providenciar o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), conforme modelo no Anexo VII do edital do Teste Seletivo n° 106/2021. Esse atestado pode conter data antecedente em até 60 dias à data da convocação, e atestar expressamente a aptidão do candidato para o exercício da respectiva função.





A estimativa é que, após o aceite de vaga e entrega dos documentos, esses professores iniciem na rede municipal em meados de maio. Eles poderão atuar como professores regentes ou de apoio, e serão orientados sobre as atividades da função pela própria equipe gestora da unidade escolar. O contrato firmado com o Município terá duração de doze meses; podendo, excepcionalmente, ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, pelos telefones 3372-4033/ 4037/ 4038. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.