Prefeitura de Arapongas abre processo seletivo para contratação de estagiários

Nível Médio:





Curso – Administração – Carga Horária 4 Horas – Requisitos: Estar cursando Ensino Médio, a 2ª série ou 3ª série e possuir idade mínima de 16 anos, no momento da inscrição.

Nível Superior/ Carga Horária 20h

Administração - 04 (quatro) horas Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Arquitetura e Urbanismo - 04 (quatro) horas - Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Ciências Contábeis - 04 (quatro) horas - Estar cursando Ciências

Contábeis, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Ciências Econômicas - 04 (quatro) horas - Estar cursando Ciências Econômicas a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Direito – 04 (quatro) horas - Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Educação Física (Licenciatura) - 04 (quatro) horas - Estar cursando Educação Física (Licenciatura), a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Educação Física (Bacharel) - 04 (quatro) horas - Estar cursando Educação Física (Bacharel), a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Engenharia Civil - 04 (quatro) horas - Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Nutrição - 04 (quatro) horas - Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Pedagogia - 04 (quatro) horas - Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Psicologia - 04 (quatro) horas - Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Serviço Social - 04 (quatro) horas - Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.



Nível Superior/ Carga Horária 30h

Administração - 06 (seis) horas - Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Agronomia - 06 (seis) horas - Estar cursando Agronomia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Arquitetura e Urbanismo - 06 (seis) horas - Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Ciências Contábeis - 06 (seis) horas - Estar cursando Ciências Contábeis, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Ciências Econômicas - 06 (seis) horas - Estar cursando Ciências Econômicas, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Direito - 06 (seis) horas - Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao

penúltimo semestre do curso.

Engenharia Civil - 06 (seis) horas - Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Nutrição - 06 (seis) horas - Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Pedagogia - 06 (seis) horas - Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Psicologia - 06 (seis) horas - Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Secretariado Executivo - 06 (seis) horas - Estar cursando Secretariado Executivo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Serviço Social - 06 (seis) horas - Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Tecnologia em Gestão Pública - 06 (seis) horas - Estar cursando o 2º semestre de Tecnologia em Gestão Pública.