Pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 começam na segunda

Começa na próxima segunda-feira (04) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. Além disso, neste mesmo período que segue até o dia 15 de abril, os estudantes que faltaram na edição de 2021 poderão justificar a ausência no dia das provas.

O procedimento poderá ser realizado através da Página do Participante. As informações foram divulgadas na terça-feira (29) no Diário Oficial da União. Para justificar a ausência e/ou fazer a solicitação da isenção, o participante precisa informar o CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Os dados precisam ser iguais aos cadastrados na Receita Federal para não inviabilizar a correspondência entre as informações.

Pode solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 o participante que esteja cursando a última série do ensino médio em 2022, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, bem como o estudante que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa de estudo integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.





Também pode solicitar a isenção o participante que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, e que esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Nesse caso, o interessado deverá informar o seu NIS (Número de Identificação Social) único e válido.





Já a justificativa de ausência é direcionada ao participante que teve concedida a isenção da taxa de inscrição no Enem 2021 e que não compareceu aos dois dias de prova, mas deseja solicitar isenção na edição de 2022. Para isso, é necessário enviar documentação que comprove o motivo da ausência. Todos os documentos deverão estar datados e assinados. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis. Somente serão aceitos documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB.

